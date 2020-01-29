 الإمارات: إنقاذ طاقم ناقلة نفط بنمية بعد نشوب حريق بها قبالة سواحل البلاد - بوابة الشروق
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الإمارات: إنقاذ طاقم ناقلة نفط بنمية بعد نشوب حريق بها قبالة سواحل البلاد

أبوظبي - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 11:00 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 11:00 م
أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات، أن الجهات المعنية تعمل على إخماد حريق شب على متن ناقلة نفط بنمية غير محملة في عرض الخليج، على بعد واحد وعشرين ميلا من سواحل الدولة، وذلك بعد إرسالها رسالة استغاثة.

وذكرت وسائل إعلام إماراتية رسمية، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، أن فرق الموانىء والبحث والإنقاذ في الإمارات عملت على تقديم المساعدة اللازمة فور ورود رسالة الاستغاثة، حيث أسفرت الجهود المبذولة عن إنقاذ البحارة وطاقم الباخرة.

وأكدت الهيئة أن الباخرة لا تحمل أي شحنات نفطية، وتشير المعطيات الأولية إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة.

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