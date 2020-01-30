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ناجي حكما للإسماعيلي والإنتاج.. وعبد العزيز يدير مباراة الاتحاد وسموحة

مباراة الاسماعيلي والانتاج
مباراة الاسماعيلي والانتاج
إبراهيم سعيد
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 11:52 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 11:52 م

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، حكام مباراتي غدًا الخميس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الإسماعيلي نظيره الإنتاج الحربي، بينما يلعب الاتحاد السكندري مع سموحة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للبطولة المحلية.

وجاءت اسماء حكام مباراتي الغد في الدوري المصري على النحو التالي:

مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي

محمود ناجي ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، وهيثم عثمان حكماً رابعاً.

مباراة الاتحاد السكندري وسموحة

عبد العزيز السيد ويعاونه عماد العقاد وأحمد عبد الغني، وعباس حسن حكماً رابعاً.


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