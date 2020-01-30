صلاح يقود ليفربول لاجتياز ويستهام بثنائية بالدوري الإنجليزي

أحرز النجم الدولي محمد صلاح هدفا وصنع آخر، ليقود فريقه ليفربول للتغلب 2 / صفر على مضيفه ويستهام يونايتد اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

بتلك النتيجة، تقدم ليفربول خطوة أخرى هامة نحو استعادة لقب البطولة الغائب عنه منذ 30 عاما، بعدما رفع رصيده إلى 70 نقطة، مبتعدا بفارق 19 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل لقب المسابقة في الموسمين الماضيين.

وواصل ليفربول أرقامه الإعجازية في موسمه الاستثنائية بالدوري الإنجليزي، عقب تحقيقه انتصاره الثالث والعشرين مقابل تعادل وحيد خلال 24 مباراة لعبها في المسابقة هذا الموسم حتى الآن.

في المقابل، تجمد رصيد ويستهام، الذي لم يحقق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة، عند 23 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).

وتقمص صلاح (الفرعون المصري) دور البطولة في اللقاء، بعدما افتتح التسجيل لليفربول في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله أليكس أوكسلايد تشمبرلين في الدقيقة 52.

ورفع صلاح رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 12 هدفا، لينفرد بصدارة قائمة هدافي ليفربول في البطولة هذا الموسم، متفوقا بفارق هدف على أقرب ملاحقيه السنغالي ساديو ماني، الذي غاب عن اللقاء بسبب معاناته من الإصابة.

كما سجل الفرعون المصري هدفه الخامس في خمس مباريات خاضها أمام ويستهام ببطولة الدوري، منذ انضمامه لليفربول في يونيو عام 2017، فيما قام بصناعة هدفين.

وبهذا الفوز، بات ويستهام آخر ضحايا ليفربول، الذي تغلب على جميع منافسيه في المسابقة خلال الموسم الحالي.