النيابة تستعجل تحريات المباحث في واقعة ضرب فتاة دار أيتام العاشر من رمضان

تباشر نيابة العاشر من رمضان العامة، بالشرقية، بإشراف المستشار الدكتور أحمد حمدي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، تحقيقاتها في واقعة تعد رئيس جمعية "نهر الحياة" لرعاية الأيتام على فتيات داخل الدار، وأمرت النيابة باستعجال تحريات رجال المباحث الجنائية حول الواقعة.

كان عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداولوا مقطع فيديو لمربية بأحد ملاجيء رعاية الأيتام بمدينة العاشر من رمضان، بالشرقية، وهي تعتدى بالضرب على إحدى الفتيات داخل الملجأ.

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، أمس الثلاثاء، رئيسة دار أيتام "نهر الحياة" بالعاشر من رمضان؛ لتعديها بالضرب المبرح على فتيات داخل الدار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1161 جنح أول العاشر من رمضان لسنة 2020.

وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، أنه تمت إحالة الواقعة للتحقيق فيها من جانب النيابة العامة، فيما تبين من التحريات الأولية، أن رئيسة الدار تعدت كذلك على فتاة عمرها 6 سنوات بالضرب المبرح.

في ذات السياق، قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه زار دار أيتام "نهر الحياة" بالعاشر من رمضان، في تمام الساعة السابعة صباح الثلاثاء؛ للوقوف على مستوى الخدمات والرعاية المُقدمة لليتيمات بالدار.

وأشار المحافظ، في بيانٍ أمس الثلاثاء، إلى أن الزيارة استهدفت التحقق من صحة الفيديو المتداول عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تعد مديرة الدار بالضرب على إحدى الفتيات داخل الدار، موضحًا أنه استمع إلى الفتيات بالدار، واللاتي أكدن ارتياحهن للإقامة بالدار وأن الفيديو والواقعة قديمة نتيجة صدور بعض السلوكيات غير اللائقة من الفتاة.

وأوضح البيان، أن الفتاة التي تعرضت للضرب قدمت وقتها الاعتذار لمديرة الدار، ووعدت بعدم تكرار هذا السلوك مجددًا، وأن الفتيات كُن يذهبن للتعلم بإحدى مدارس التعليم الفني المزدوج بالمدينة.

والتقى محافظ الشرقية، مديرة الدار، والتي أوضحت أن الفيديو والواقعة قديمة ومسار تحقيق بالنيابة العامة، وأن الفتاة تعاني من بعض المشكلات، وأنها تقومها، والفتاة اعتذرت وقت الواقعة، فيما عرضت مديرة الدار بعض المشكلات التي تواجهها، مطالبة المحافظ بمساعدتها على إيجاد حلول لتقديم خدمة أفضل للفتيات، وطالبت كذلك بتوجيه لجنة إلى الدار من مديرية التضامن الاجتماعي لمساعدتها في الوقوف على مشكلات الفتيات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، محمد كمال الدين الحجاجي، بإرسال لجنة إلى الدار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور انتهاء التحقيق.