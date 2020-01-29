60 مليون دولار منحة من البنك الأفريقي للتنمية لمؤسسة زراعية في السودان

وافق البنك الأفريقي للتنمية، اليوم الأربعاء، على منح مؤسسة سودانية خاصة (مجموعة النفيدي للمنتجات الغذائية الزراعية السودانية) 60 مليون دولار أمريكي؛ بغرض تمويل خطتها لتوسيع حجم أنشطتها في إطار استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي في السودان.

ومن المقرر أن تُسهم هذه المنحة في زيادة حجم الإنتاج الزراعي وتحسين جودة البنى التحتية وضمان توزيع المنتجات بشكل يغطي عددا كبيرا من دول الشرق والشمال والوسط في أفريقيا.. ومن المنتظر أن تُنمي المجموعة قدراتها فيما يتعلق بتصدير الطيور واللحوم، الأمر الذي يُسهم بدوره في تحسين أداء الصناعة هناك.

يذكر أن (مجموعة النفيدي) أُسست في عام 1934 وتعد إحدى مؤسسات الإنتاج الزراعي في السودان، والتي تمثل أنشطتها نسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي للسودان، وتمثل إيراداتها نسبة 80% من دخول السودانيين.