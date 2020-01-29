تدريب 750 سيدة بدوية على ريادة الأعمال والحرف في مطروح

قال منجستاب هايلي مدير مكتب برنامج الأغذية العالمى بمصر، إن البرنامج يدرب ٧٥٠ سيدة بدوية على ريادة الأعمال والحرف، مع مقترح تقديم القروض الحسنة لتحسين سبل المعيشة، بالإضافة إلى التعاون فى إنشاء الآبار وغيرها، والمساهمة فى تحسين الظروف المعيشية لأهالى التجمعات بمطروح.

وأوضح مدير مكتب الغذاء العالمي بمصر، أن البرنامج الذي يتم تطبيقه بمحافظة مطروح، يضع في أولويات اهتماماته المدارس المجتمعية وصيانتها، ودعم الطلاب وأسرهم للحفاظ على انتظام ابنائهم فى التعليم، وتوفير الأغذية لهم بالمدارس.

جاء ذلك خلال استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بمكتبه، منجستاب هايلى مدير مكتب برنامج الأغذية العالمى بمصر؛ لبحث واستعراض سبل التعاون مع محافظة مطروح.

وتم استعراض جهود المنظمة فى مصر منذ عام 2015، مشيرا إلى التعاون مع الحكومة المصرية وفق أولويات الخطة الاستراتيجية للتنمية والتى وضعتها مصر حتى عام 2030م.

ويعمل البرنامج من خلال 5 محاور رئيسية، هى الحماية الاجتماعية، وتوفير التغذية المدرسية للطلاب لضمان تلبية الاحتياجات الغذائية للأطفال، وتمكين المرأة، وتوفير المساعدات الغذائية وأنشطة تحسين سبل المعيشة للاجئين والمهاجرين والمجتمعات المستضيفة، ودعم برامج التغذية خاصة للأطفال وللنساء الحوامل والمرضعات والرعاية الصحية لهن، ودعم صغار المزارعين والبدو.

وأكد سعيد أن محافظة مطروح، تمتلك العديد من الإمكانيات والمقومات التى يمكن المساهمة بها فى الاتقاء بحياة المواطنين خاصة بالتجمعات والقرى، مع ما تشتهر به فى المجال الزراعى كالتين والزيتون والتمور والنباتات العطرية، وغيرها من النبايات العضوية ذات الجودة العالية، التى تعتمد على مياه الأمطار والتربة دون إضافات كيماوية، وإمكانية المساهمة فى استغلالها اقتصاديا لصالح الأهالى، وكذلك التعاون فى إنشاء خزانات تجميع مياه كبيرة تخدم الأهالي.

كذلك دراسة مقترح عمل لقاء لتحديد الأولويات، بحضور جميع المختصين وعرض الخطة الاستراتيجية وكيفية المساهمة، فى مجالات كالزراعة وتوفير خزانات تجميع مياه، وعمل برامج ريادة أعمال للشباب وتوفير فرص عمل لهم، وتمكين المرأة وغيرها، وتعليم الطلاب فى التجمعات والقرى النائية، ومنع التسرب من التعليم وغيرها.