إضافة 1875 بطاقة جديدة في برنامج «تكافل وكرامة» بقنا

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أكد حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أن المديرية قامت بإضافة 1875 بطاقة جديدة ببرنامج تكافل وكرامة وذلك في إطار الجهود التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة لحماية الاسر الفقيرة والأولى بالرعاية بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لتلك الأسر.

وأوضح الباز أن إجمالي عدد المستفيدين علي مستوى المحافظة منذ إطلاق البرنامج وحتى الآن 140 ألف 420 حالة مستفيدة.

وأضاف أن إصدار بطاقات برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة، بهدف دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم.