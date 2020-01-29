فرض حجر صحي على منتخب كرة القدم النسائية الصينية في أستراليا

فُرض حجر صحي على المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية الصينية في فندق بمدينة بريسبان الاسترالية، بعد أن سافر إلى استراليا من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

وكان المنتخب المؤلف من 32 فردا قد وصل إلى مدينة بريسبان اليوم الأربعاء للمشاركة في تصفيات الأولمبياد. وسيُطلب منه البقاء في الفندق الذي ينزل فيه حتى الخامس من فبراير، بموجب إجراء فرضته حكومة ولاية "كوينزلاند" والذي يلزم جميع العائدين من مدينة ووهان بعزل أنفسهم لمدة أسبوعين.

وقال ستيفان ميلز، وزير الصحة في ولاية كوينزلاند إن السلطات تعمل على "ضمان أنه يتم عزلهم بشكل مناسب عن نزلاء آخرين بالإضافة إلى الموظفين وضمان تطبيق بروتوكولات لفحص صحتهم وإبقائهم في حالة جيدة".

وارتفع العدد الرسمي للحالات المؤكدة في استراليا إلى ستة اليوم الأربعاء، بعد أن أكدت السلطات في ملبورن أن الفحوصات أثبتت إصابة شخص ثان بفيروس كورونا المتحور الجديد في فيكتوريا.