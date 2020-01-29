الخطوط الجوية البريطانية تعتزم وقف الحجوزات للرحلات المباشرة لبكين وشنغهاي

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية -اليوم الأربعاء- أنها تعتزم إيقاف الحجوزات للرحلات المباشرة إلى كل من العاصمة الصينية بكين، ومدينة شنغهاي، في أعقاب تفشي فيروس كورونا الجديد.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

ويأتي هذا بعدما أعلنت الصين تسجيل 132 حالة وفاة و5974 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

يُذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس.