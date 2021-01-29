تجار المنطقة يناشدون الحكومة بعودة الكهرباء للمنطقة



حالة من الدمار والخراب سيطرت على الوضع بسوق التوفيقية الذي شب فيه حريقًا هائلًا صباح اليوم الجمعة.. "الشروق" رصدت في زيارة للسوق الذي سيطر على أصحاب المحلات ورواده حالة من الدهشة لما آل إليه الحال، في الوقت الذى كان من المفترض أن يستعد لاستقبال زائريه من راغبي شراء قطع غيار السيارت، اليوم الجمعة.

عند مدخل السوق فى المنطقة التى شهدت الحريق، جلس مجموعة من أصحاب المحلات وسط الركام والمخلفات فى حزن شديد على محالهم وبضاعتهم المحترقة، بعد أن تراكمت عليهم الديون، في انتظار تعويضهم عن خسائرهم الفادحة.

وقال "م.ع"، يمتلك محلًا بالمنطقة: "لابد من الإسراع فى صرف التعويضات.. احنا ممكن نفرش بضاعتنا في الشارع لحد ما المحلات تتصلح.. لو الحكومة انتظرت أكتر من أسبوع هتبقى الخسارة ضخمة لأننا علينا ديون"، فيما طالب تجار المنطقة، بسرعة عودة الكهرباء إلى المنطقة.

كما انتابت الحسرة رواد السوق أيضًا ممن يأتون من أماكن مختلفة لشراء احتياجاتهم من سوق التوفيقية؛ لمناسبة أسعاره إمكانياتهم المادية، فقال محمد غزال إنه اعتاد شراء جميع مستلزمات سيارته من هذا السوق لأسعاره الرخيصة نسبيًا، وفوجئ بحجم الدمار الذي لحق به.

فيما أكد مشتر آخر أنه يأتي من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية؛ لشراء احتياجاته من سوق التوفيقية مطالبا بسرعة إصلاحه.



وقال محمود ياب (71 عاما)، تاجر بسوق التوفيقية، إن قرار المحافظ بإزالة اكشاك شارع التوفيقية سوف تتسبب في تشريد اكثر من 500 أسرة، مشيرا الي أنهم يمتلكون تراخيص لها منذ عام 1954 (حصلت الشروق علي نسخة منها).

وأضاف دياب، لـ "الشروق"، أن أحد المسئولين وعد بايجاد بدائل لهم في مناطق اخري، مطالبًا بأن تكون تلك البدائل مناسبة للأنشطة التي يعملون فيه؛ ليتمكنوا من البيع والشراء وسط سوق متخصص في مجالهم.

وأكد عدد من أصحاب المحلات المتضررة من الحريق، الذين أفادوا بأنهم فى أثناء نومهم شعروا بنشوب النيران داخل محلاتهم فى الساعة الثالثة فجرا حتى السابعة صباحا، مشيرين إلى أن النيران التهمت سيارات بضائع.

وأكدوا أن الخسائر كبيرة وصلت لـ25 مليون جنيه، مطالبين بالتعويض وسرعة التحقيق الواقعة، ومدى وجود شبهة جنائية.

وتفقد محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، موقع الحريق الذى اندلع صباح اليوم الجمعة، بمنطقة التوفيقية، يرافقه نائبه للمنطقة الغربية، اللواء إبراهيم عبد الهادي، ومسئولى حى الأزبكية.

وقرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التى نشب بها الحريق لبيان مدى تأثرها، وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة صباح اليوم بلاغًا بنشوب حريق بالعقارين 14 و16 شارع التوفيقية من شارع البورصة بحى الأزبكية وعلى الفور إنتقل مسئولوا الحماية المدنية والغاز والكهرباء والاسعاف والحى لمكان الحادث.

وتبين أن الحريق إندلع بالعقارين رقم 14 وهو عقار خالى ورقم 16 وبه عدد من المحلات ثم إنتقل إلى العقار رقم 10 المقابل وأسفر الحريق عن خسائر بـ22 محلًا تقريبًا، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمشاركة عدد 13 سيارة إطفاء و2 عربة خزان من إطفاء الحريق دون مصابين.

وقالت مصادر ل الشروق ان اجمالي عدد المحالات المضررة من الحريق في مول البنك بشارع التوفيقية بلغت حصر المحلات 214 محلا بالاضافة الي 14 كشكا.

واضافت المصادر أن سبب انتشار الحريق هو انفجار كافة كابلات الكهرباء المتواجده أمام مول البنك عقب قيام شخص بإشعال النيران في أحد الاكشاك بسبب خلافات اسرية مع والده وأسرته.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.