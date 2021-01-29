تراجع مستوى شعبية بوتين وسط دعوات نافالني لمظاهرات جديدة

(د ب أ)

صعد زعيم المعارضة الروسي السجين أليكسي نافالني معركته مع الرئيس فلاديمير بوتين، داعيا لتنظيم احتجاجات جماهيرية جديدة نهاية الأسبوع الجاري في ظل تراجع شعبية الزعيم الروسي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وانخفض تصنيف ثقة بوتين إلى 53 %، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة الرأي العام في الفترة من 22 إلى 24 كانون ثان/ يناير، على مدار اليوم الذي احتشد فيه عشرات الآلاف من الروس في مدن في جميع أنحاء البلاد مطالبين بالإفراج عن نافالني.

وكان هذا هو أدنى مستوى وصلت إليه شعبية بوتين، أبلغت عنه المؤسسة، التي كثيرا ما تعمل مع الكرملين، منذ أن بدأت في طرح السؤال بهذا الشكل في عام 2013، وفقا لموقعها على الإنترنت.

وقال نافالني لمحكمة منطقة موسكو الخميس عبر رابط فيديو من محبسه: "لا يمكنكم تخويف عشرات الملايين من الأشخاص الذين سرقتهم السلطات".