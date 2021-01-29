السعودية: إنتهاء كافة الاستعدادات لانطلاق تمرين رماح النصر

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(د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الجمعة إنتهاء كافة استعداداتها لانطلاق مناورات التمرين المشترك "رماح النصر" بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي من المملكة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية السعودية تستعد لإطلاق مناورات تمرين " رماح النصر " والذي سيقام بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي بالمملكة، خلال الفترة من 29 كانون ثان/ يناير الجاري الى 23 شباط/ فبراير المقبل بمشاركة القوات البرية والبحرية وقوات الدفاع الجوي السعودية.

وقد وصلت جميع المنظومات الجوية المشاركة إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية استعدادا لانطلاق التمرين، الذي يعد من التمارين المشتركة المهمة، التي تشارك فيها القوات الجوية مع أفرع القوات المسلحة السعودية الأخرى، للرفع من الجاهزية وتعزيز العمل المشترك، ورفع الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات.

الجدير بالذكر أن مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية يعد من المراكز الجوية المتقدمة، لما يوفره من بيئة قتالية حقيقية، ومن قدرة متقدمة لتدريب الأطقم الجوية والفنية والمساندة، في واقع مماثل للحرب الحديثة.

ويسهم المركز في تطوير وتحديث الخطط القتالية المضادة للتهديدات المحتملة، وتطوير وتقييم قدرات القوات الجوية، واختبار وتقييم الأنظمة والأسلحة ومدى فاعليتها وتأثيرها.