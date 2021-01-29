مورينيو يعلق على الخسارة من ليفربول ويوضح طبيعة إصابة كين

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قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، أنه يشعر بخيبة آمل بعد الخسارة من ليفربول، موضحا طبيعة إصابة نجمه هاري كين.

وخسر توتنهام بثلاثية مقابل هدف، مساء الخميس، أمام ليفربول، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع 20 من الدوري الإنجليزي.

وتعرض كين للإصابة في الشوط الأول من المباراة، ولم يستطع استكمال المواجهة، واضطر مورينيو لاستبداله بين شوطي المواجهة.

وقال مورينيو في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء:«بالتأكيد أشعر بخيبة آمل بعد الخسارة، عوقبنا بسبب الأخطاء الفردية».

وأضاف:«سجلوا هدفا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، حاولنا العودة في النتيجة، وبسبب خطأ جديد عادوا وسجلوا علينا الهدف الثالث».

وعن طبيعة إصابة كين قال:«مصاب في الكاحلين وكان هنالك بعض الالتحامات بالمباراة، ولكن من الصعب عودته سريعا».

وتوقف رصيد توتنهام عند المركز السادس بجدول الدوري، وفي رصيده 33 نقطة.