مستشار وزير الموارد المائية: الري الحديث يوفر أسمدة بنسبة تصل إلى 70%

قال المهندس عبداللطيف خالد، مستشار وزير الموارد المائية والري، إن إنتاجية الأراضي المعتمدة على الري بالغمر ضعيفة وليست جيدة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تحويل مليون فدان بالأراضي الجديدة للعمل بالري الحديث.

وأضاف خالد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن تحويل الأراضي للعمل بالري الحديث يتم بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قائلًا إن الوزارة مسؤولة عن تحويل 316 ألف فدان موزعة في 7 محافظات.

ونوه إلى أن التحدي يتعلق بالأراضي الرملية والتي تسحب كميات كبيرة من المياه، موضحًا أن الري الحديث يوفر أسمدة بنسبة تتراوح ما بين 60% إلى 70%، وعمالة بنسبة أكثر من 50%، وزيادة الإنتاجية بنسبة لا تقل عن 30%.

وأشار مستشار وزير الري إلى أن الري الحديث يعتمد على 3 طرق؛ بالرش والتنقيط والسطحي، مضيفًا أن بعض المحاصيل لا يجوز تطبيق الري الحديث معها وإنما الري المطور كالأرز.

وذكر أن تكلفة تحويل الفدان للتحول إلى العمل بالري الحديث يتراوح من 7 إلى 10 آلاف جنيه، متابعًا: «المواطن بإمكانه الحصول على قروض ميسرة من البنك الزراعي، وهناك إقبال كبير وخاصة بالأراضي الجديدة».