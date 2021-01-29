مولر: المشاركة في الأولمبياد لم تكن ضمن أهدافي

قال توماس مولر مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إن المشاركة مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو 2020، الذي جرى تأجيله من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب جائحة كورونا، لم يكن ضمن أهدافه الشخصية.

وقال مولر، المتوج مع المنتخب الألماني الأول بلقب كأس العالم 2014، في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" اليوم الجمعة :"الأولمبياد لم يكن ضمن خططي... أخبرت شتيفان كونتز (مدرب منتخب تحت 21 عاما) بذلك منذ فترة".

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الخميس أن مولر /31 عاما/ ليس ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للمشاركة مع المنتخب الأولمبي، والتي قدمت إلى الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات (نادا) في بداية هذا العام.

لكن ماتس هوملز لاعب بوروسيا دورتموند وماكس كروس لاعب يونيون برلين، اللذين يبلغان من العمر 32 عاما، جاءا ضمن القائمة وهو ما يعني أن لديهما فرصة في المشاركة مع المنتخب الأولمبي.

وتوج هوملز ومولر مع المنتخب الألماني الأول بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، وقد استبعدا معا من المنتخب في بداية عام 2019 بقرار من المدير الفني يواخيم لوف.

ويمكن لكل منتخب أولمبي أن يضم ثلاثة لاعبين فوق السن، من مواليد قبل عام 1997، للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وكان المنتخب الألماني قد توج بالميدالية الفضية لكرة القدم في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وقد شارك حينها المهاجم نيلز بيترسن (فرايبورج) والتوأمان سفن ولارس بيندر (باير ليفركوز) كلاعبين فوق السن بالمنتخب الأولمبي.