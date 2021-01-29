المكسيك تتجاوز الهند في عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا

تجاوزت المكسيك الهند لتصبح ثالث أكبر دولة من حيث حصيلة عدد الوفيات نتيجة لوباء فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الخميس أنه تم الإبلاغ عن 1506 وفيات جديدة بسبب الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يصل العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الوباء إلى 155 الفا و 145حالة.

وسجلت الهند حوالي 153 الفا و 847 حالة وفاة حتى الآن.

ويبلغ عدد سكان الهند حوالي 3ر1 مليار نسمة - أي عشرة أضعاف عدد سكان المكسيك، وهي عاشر دولة من حيث عدد السكان.

واكدت الولايات المتحدة أكثر من 432 ألف حالة وفاة وفقا لجامعة جونز هوبكنز، وهو إلى حد بعيد أكبر من أي دولة أخرى في العالم.

وتحتل البرازيل المركز الثاني في إجمالي عدد الوفيات، مسجلة 221 الفا و 547 حالة وفاة.

وتحتل المكسيك المرتبة 13 عالميا من حيث عدد الإصابات ، حيث سجلت مليونا و 825 ألفا و 519حالة مؤكدة.

وبما يزيد قليلاً عن 7ر10 مليون حالة، تحتل الهند المركز الثاني من حيث عدد الحالات المؤكدة بعد الولايات المتحدة.

ويعتقد الخبراء أيضًا أن العدد الحقيقي للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في المكسيك أعلى بكثير من الرقم المعلن رسميا.

وأصبحت المكسيك أول دولة في أمريكا اللاتينية تبدأ بتطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا.

ويتلقى الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أيضًا العلاج من أعراض كوفيد-19