إجلاء مناطق واسعة في مدينة جوتنجن الألمانية من أجل نزع فتيل أربع قنابل غدا السبت

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مصدر أمنى يقول إن هناك 7 بلاغات سلبية عن وجود قنابل بالجيزة – أرشيفية

(د ب أ)

قالت إدارة مدينة جوتنجن غربي ألمانيا إن 8300 شخص من سكانها سيضطرون إلى مغادرة منازلهم غدا السبت من أجل نزع فتيل عدد من القنابل التي ترجع إلى الحرب العالمية الثانية.

وقالت إدارة المدينة إن من لا يستطيعون الذهاب إلى أصدقاء سيقيمون في فنادق أو مراكز إجلاء.

وأشار متحدث باسم المدينة إلى أن حوالي 500 شخص سجلوا حاجتهم إلى مسكن خلال مدة الإجلاء.

ويجب على السكان داخل دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد إخلاء منازلهم بحلول السادسة والنصف صباح الغد.

ويشتبه في وجود أربع قنابل من مخلفات الحرب العالمية الثانية في إحدى الحفر.

ومن المتوقع أن يستمر نزع فتيل القنابل حتى بعد غد الأحد.

وقالت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) إن القطارات السريعة ذات الأهمية الكبيرة في الربط بين الشمال والجنوب الألماني ستتوقف أيضا، حيث سيتم إغلاق محطة جوتنجن وسوف يتم تحويل القطارات القادمة من مسافات بعيدة إلى مسارات أخرى.