انطلاق تمرين الاتحاد الحديدي 14 بين القوات الإماراتية والجيش الأمريكي

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انطلقت فعاليات التمرين المشترك " الاتحاد الحديدي 14 " بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأمريكي، والذي يجرى على أرض الإمارات لمدة عشرة أيام.

ويهدف التمرين المشترك إلى "تبادل الخبرات العسكرية لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتطوير مهارات منتسبي القوات البرية ورفع الكفاءة القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية"، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويأتي تمرين "الاتحاد الحديدي" ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع الجيش الأمريكي لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة، بما يساهم في رفع مستوى كفاءة القوات المسلحة في البلدين.