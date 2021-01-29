قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن «سكوبس» ضمن قواعد البيانات الدولية الشهيرة ذات المصداقية، إذ تعتمد على الخبرات المميزة في مختلف المجالات.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الخميس، تعليقًا على تصنيف «سكوبس» لجامعة القاهرة كأعلى جهة مصرية في مؤشر البحث العلمي 2020، أن هذا يحمل قدر من الاعتراف بمكانة مصر الدولية في البحث العلمي.

وأكد أن هناك طفرة في مجالات البحث العلمي داخل جامعة القاهرة خلال السنوات الثلاثة الماضية سواء على مستوى الكم أو الجودة، مضيفًا أن البحث العلمي المصري يُستشهد به عالميًا.

ولفت إلى أنه تم اختيار حوالي 500 عالم مصري، بينهم 296 من جامعة القاهرة، كأفضل علماء في العالم، بما يمثل 2% على مستوى دول العالم أجمع.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تصدر جامعة القاهرة، الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية في مؤشر البحث العلمي لعام 2020، وفقًا لأحدث تصنيف لقاعدة البيانات الدولية «سكوبس»، لأكثر الدول والمؤسسات نشرًا للأبحاث العلمية الدولية في كل التخصصات، وذلك بمعامل تأثير استشهاد 1.32، وهو أعلى من المعدل العالمي.