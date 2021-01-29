قرر أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إعادة تقديم العرض المسرحي "ملحمة السويس"، وهو العرض الفائز بأغلب جوائز مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في دورته الخامسة، وذلك بدءا من السبت المقبل، على خشبة مسرح النهار بشارع القصر العيني، حيث تفتح الستار في السابعة مساء.

يذكر أن عرض "ملحمة السويس"، إخراج محمد ذكي وبطولة كريم محجوب وأسماء عمرو، مروان عنتر، بسام عبدالله ، مصطفى سعيد، سعاد الهواري، محمد هاني، نهاد السعيد، فادي القاضي، نيفين أغا، محمد خلف، محمد رشدي، رنا حسن، زياد هاني، محمد عبدالعزيز، عمار عاطف، وخالد ششتاوي.

جاء قرار أشرف زكي بإعادة تقديم العرض نظرا للإقبال الكبير عليه وقت المهرجان، ومطالبة الجمهور بإعادة عرضه حتى يتسنى لهم متابعته.