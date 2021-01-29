الأرصاد: أمطار متوسطة ورياح نشطة وانخفاض درجات الحرارة اليوم الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام الجارية، حيث يشهد اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء، مائل للدفئ على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد، ويصبح شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن هناك فرصا لسقوط أمطار من متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري، والسواحل الشمالية ووسط سيناء، على أن تكون حركة الرياح نشطة بمعظم الأنحاء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، فتسجل على القاهرة 17 درجة للعظمى و8 للصغرى والوجه البحري 17 درجة للعظمى 9 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 17 درجة للعظمى 11 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 18 للعظمى 11 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 21 للعظمى و12 للصغرى، وشمال الصعيد 18 للعظمى و6 درجات للصغرى، وجنوب الصعيد 20 للعظمى و8 للصغرى.