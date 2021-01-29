وزيرة الداخلية المكسيكية: الرئيس يتعافى من كورونا سريعا

(د ب أ)

قالت وزيرة الداخلية المكسيكية أولجا سانشيز كورديرو اليوم الجمعة، إن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يتعافى بسرعة من كوفيد -19 وسيعود إلى مهامه في غضون أيام، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم تجب وزير الداخلية على سؤال لأحد المراسلين بشأن العلاج الذي يخضع له الرئيس لوبيز أوبرادور، وأشارت إلى أنه بخير ومتفائل ويستريح.

وذكرت سانشيز إنها تؤيد عدم تجريم الإجهاض وهي واثقة من أن معظم الناس في المكسيك سيعارضون الزج بامرأة في السجن بسبب الإجهاض.

وتعتقد سانشيز أن إلغاء التجريم يجب أن يقتصر على أول ثلاثة شهور أو 12 أسبوعا من الحمل.