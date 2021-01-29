على مدار السنوات الأخيرة، شهدت القاهرة حوادث حرائق عديدة وبشكل مستمر، خاصة في مناطق وسط المدينة، كالعتبة والموسكي وغيرها، حيث أنهكت الحرائق عمالها وتسببت في دمار محالهم ومنتجاتهم، وكان آخرها حريق التوفيقية، الذي استيقظ عليه سكان العاصمة، صباح اليوم الجمعة، يلتهم عقارات المنطقة التي تضم سوق غيارات وإكسسوارات السيارات الأكبر في مصر.



وفي التقرير التالي نرصد لكم أشهر الحرائق التي شهدتها محافظة القاهرة.



*حرائق التوفيقية



• 29 يناير 2021



شهدت منطقة التوفيقية حريق كبير التهم 22 محلا تجاريا بالسوق الشهيرة لقطع غيار السيارات، قبل أن تتمكن الحماية المدنية من السيطرة عليه دون إصابات، من خلال 13 سيارة إطفاء وخزانين.



وتبين من الفحص أن الحريق اندلع في العقارين رقم 14 و16 وانتقل إلى العقار رقم 10، مسفرا عن خسائر مادية قدرت مبدئيا بـ 5 ملايين جنيه.



• 20 يوليو 2020



شهدت التوفيقية حريقا في 20 يوليو 2020 لكن تم السيطرة عليه سريعا، بواسطة رجال الحماية المدنية بالقاهرة، ووقع داخل مخزن قطع غيار سيارات على مساحة 80 مترا بالطابق الثامن.



* حرائق الموسكي والعتبة:



• 24 يوليو 2018:



دمرت نيران الحريق، الذي شب بحارة اليهود بمنطقة الموسكي بوسط القاهرة، 3 محلات ومخزنين للخردوادت والملابس، و6 طوابق كاملة يتكون منها المول التجاري، بسبب ماس كربائي وأسفر عن إصابة أحد الباعة بحالة اختناق جراء تصاعد الأدخنة وألسنة اللهب، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد ساعة ونصف، من خلال الدفع بـ14 سيارة إطفاء.



• 9 مايو 2016:



نشب حريق هائل في متعلقات الباعة الجائلين بشارع الرويعي بمنطقة العتبة، تم على أثره الدفع بـ25 سيارة إطفاء في محاولة للسيطرة على النيران، وحاولت قوات الحماية المدنية إنقاذ 3 أشخاص أعلى سطح فندق الأندلس، وأسفر الحريق عن وقوع 3 مصابين، وإصابة 8 أفراد من رجال الحماية المدنية.



• 30 أبريل 2016:



اندلع حريق في محل ملابس بميدان العتبة، وسيطرت عليه قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء، دون وقوع أية إصابات.



• 20 سبتمبر 2015:



نشب حريق هائل في أحد مخازن الألعاب النارية في شارع جوهر الصقلي بمنطقة الموسكي في وسط القاهرة، في الساعات الأولى من الصباح، والتهمت النيران أحد العقارات في الشارع، وسط دوي انفجارات للألعاب النارية، ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء، وفي نفس اليوم، نشب أيضا حريق هائل بعقار مكون من 4 طوابق بحارة اليهود بحي الموسكي بالقاهرة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان الحريق للسيطرة عليه.



• 13 أغسطس 2015:



نشب حريق بالدور السابع بسنترال الأوبرا بميدان العتبة؛ نتيجة ماس كهربي، ثم امتدت النيران للمكاتب الإدارية المتواجدة بالطوابق 5 و6 و8 ونتج عنها احتراق المكاتب الإدارية، ونتج عن الحريق إصابة فرد أمن بالشركة المصرية للاتصالات، باختناق نتيجة الحريق وتم نقله لمستشفى الهلال لتلقي العلاج، لم تحدث ثمة إصابات أخرى نتيجة الحريق.



• 21 فبراير 2015:



اندلع حريق في مجموعة ورش الخشب بمنطقة الموسكي واستمر 3 ساعات، حتى تمكنت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء من السيطرة على الحريق، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.



• 11 أغسطس 2014:



شب حريق نتيجة انفجار بعض الألعاب النارية والشماريخ، في مخازن بحارة اليهود بالموسكي؛ تسببت في اشتعال النيران ببعض الأقمشة والبضائع ونتج عنها الحريق التهم نحو 60 محلا تجاريًا ومخازن، واستمر الحريق لمدة 13 ساعة متواصلة، ولم تقع أية إصابات أو خسائر.



• 29 يوليو 2013:



كانت واقعة مأساوية شهدتها القاهرة، نشب خلالها حريق بالموسكي نتيجة مشاجرة بين أحد أصحاب المحال وبين بعض الباعة الجائلين، وأسفر الحادث عن تفحم 13 جثة من 15 قتيلا.



• 7 أبريل 2013:



شب حريق بأحد مخازن الأسفنج نهاية شارع عبدالعزيز بمنطقة الموسكي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.



• 29 سبتمبر 2008:



التهمت النيران أجزاء كبيرة من المبنى الأثري للمسرح القومي المصري في منطقة العتبة، واستمر الريق نحو الساعة، بدأ بستارة المسرح الإلكترونية، ولم يؤد إلى خسائر بشرية، ولكن حصلت إصابات وحالات اختناق محدودة في قوات الإنقاذ.



وكان سبب الحريق ماس كهربائي، تلاه انفجار في أجهزة التكييف داخل قاعة المسرح الرئيسية وهو ما أدى إلى انهيار جزء من ديكورات وواجهات المسرح المطلة على ميدان العتبة.



* حرائق مستشفى الحسين:



• 7 يوليو 2018:



شب الحريق بالطابق الرابع بمستشفى الحسين الجامعي، وامتد إلى 3 طوابق أخرى، والتهمت النيران مدرج قسم العيون بسبب ماس كهربائي، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص باختناق.



ووجه فضيلة الإمام الأكبر بفتح جميع مستشفيات الأزهر أمام المرضى، وتوجيه جميع سيارات الإسعاف التابعة لمستشفيات الأزهر ومشيخة الأزهر إلى مستشفى الحسين لنقل المرضى إلى المستشفيات البديلة، كما وجه فضيلة الإمام الأكبر، بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحريق ومحاسبة المسئولين حسب نتيجة التحقيقات.



• 21 يوليو 2016:



شهدت القاهرة نشوب حريق في مخزن بالطابق الخامس بالمستشفى، ودفعت الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء، نتيجة ماس كهربي، وأخلت قوات الحماية المدنية المستشفى من المرضى حتى الانتهاء من إطفاء وتبريد مكان الحريق، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.



• 22 يوليو 2015:



تسبب وجود عدد من الفنيين خلال قيامهم بتنفيذ بعض أعمال اللحام والصيانة في لافتة وواجهة المستشفى في الدور الأول في ماس كهربائي، حيث اشتعلت النيران في بطاطين ملقاة بمكان العمل في غرفة تخزين بالدور الثاني، وأدى إلى حريق بالمستشفى، ولم ينتج عنه أي إصابات.



* حريق البنك المركزي:



• 22 سبتمبر 2016:



تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق شب داخل مطبعة النقود في البنك المركزي بشارع الهرم، بواسطة 4 سيارات إطفاء وشب الحريق في محول كهربائي داخل سور المطبعة بعيد عن المبنى، نتيجة ماس كهربائي دون وقوع خسائر في الأرواح أو أي خسائر مالية.



• 26 مارس 2011:



شب حريق في وحدة التكييف المركزي الخارجية أعلى سطح المبنى الكائن بتقاطع شارعي شريف مع قصر النيل بوسط القاهرة، وانتقلت 6 سيارات تابعة لقوات الحماية المدنية في القاهرة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده في وقت لا يتجاوز 15 دقيقة، وأسفر الحريق عن وقوع بعض التلفيات بوحدة التكييف المركزي دون أي إصابات بشرية.