إندونيسيا تصوغ قانونا بشأن استخدام قاع البحر وسط توترات بشأن بحر الصين الجنوبي

تعكف إندونيسيا وهي أكبر أرخبيل في العالم على صياغة قانون يمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف والاستغلال في قاع البحر ،وهي خطوة ربما تزيد من التوترات مع بكين في بحر الصين الجنوبي المجاور، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وتسعى البلاد للسماح لممثليها بتعزيز الأنشطة في قاع المحيط ، بما في ذلك المناطق الدولية ومواءمة قواعدها مع ميثاق الأمم المتحدة حول قانون البحار عام 1982، طبقا لما ذكرته وزارة الخارجية في بيان اليوم الجمعة.

وعقدت الوزارة فعالية استمرت ثلاثة أيام مع الهيئة الدولية لقاع البحار، المكونة من دول ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة حول قانون البحار، هذا الأسبوع.

وبينما إندونيسيا ليست من الأطراف التي تطالب بشكل رسمي بأحقيتها في السيطرة على بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، فإن مياهها الإقليمية تجاور المنطقة، التي تطالب الصين بأحقيتها في السيطرة عليها بإجراء تدريبات عسكرية والبدء في استكشاف الموارد.