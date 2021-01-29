«المحامين العرب» يدين العدوان التركي على الأراضي السورية

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، ناصر الكريوين، العدوان التركي على الأراضي السورية، معلنا أنه تواصل مع رئيس الإتحاد رجائي عطية، والنقباء العرب لدراسة الموقف.



وأدان الإتحاد بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية وإمتداد لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك ‏القوانين الدولية وممارسة كافة الأساليب الغير شرعية لتشريد ‏الشعب السوري وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير وإزهاق الأرواح واستهداف وتخريب وإتلاف المنشآت العمرانية والاقتصادية على الأراضي السورية. ‏



وأعلن تضامنه مع سوريا وشعبها، محذرا من أن استمرار هذا الإحتلال في مناطق ريف حلب الشمالي منذ 2016 وعفرين منذ 2018 وتل أبيض ورأس العين منذ 2019 وما يتم الآن من إطلاق صواريخ على مدينة تل رفعت من قتل سكانها الأبرياء أحياء وتدمير ‏معالم المدينة التاريخية، والأثرية وتنصيب حكومة تركيا للحكام في شمال الأراضي السورية ليتم طرد أكراد سوريا والعرب من منطقة عفرين ‏لوضع عناصر من المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، فإن استمرار هذا الوضع ما هو غير ازدراء للقوانين الدولية وفرض منطق القوة والأمر الواقع سيقضي تماماً على فرص السلام المنشود على جميع الأراضي العربية والعالم أجمعين.



وأصاف أن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب متمثله ‏في الأمين العام النقيب ناصر الكريوين وتم التواصل مع رئيس الاتحاد رجائي عطية والنقباء العرب وأعضاء المكتب الدائم وتم دراسة الموقف وعهدوا للأمين العام لاتحاد المحامين العرب بصيغة المبادئ التي تم الاتفاق عليها ‏ومن ضمنها دعوة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية في العالم للتضامن مع الشعب السوري للحفاظ على وحدته ومناشدة المجتمع الدولي بمجلس الأمن وجامعة الدول العربية التدخل لمنع العدوان التركي على الأراضي السورية ومتابعة الأمين العام الدائم للأحداث وتطـورهــا وعرض ما يستجد على المكتب الطارئ الذي تم الإتفاق على انعقاده لمتابعة الأوضاع وعرض الإجراءات على النقباء والمكتب الدائم للتواصل مع كافة المنظمات الدولية بهذا الشأن.