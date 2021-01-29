مدير مبادرة حياة كريمة: إعداد خطط تطوير القرى قائم على الزيارات الميدانية للمراكز المستهدفة

قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة، إنه خلال عام واحد سيتم الانتهاء من تطوير 1500 قرية مستهدفة ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير قرى الريف المصري.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، صباح الجمعة، أنه بعد تشكيل اللجنة القائمة على عملية التطوير تم إعداد مخططات وموازنات لكل مركز إداري من 51 مركزًا المستهدفين بعمليات التطوير.



وأوضح أن إعداد الخطط كان قائمًا على زيارات ميدانية للقرى المستهدفة، وليس إعدادًا نظريًا أو مكتبيًا، مشيرًا إلى استهداف 32 مركزًا في 7أو6 محافظات بالوجه القبلي، ويمثلوا 64% من إجمالي المراكز المستهدفة.



وذكر أن التطوير يشمل أوجه آخرى كالاستثمار في الموارد البشرية من خلال استغلال الموارد الاقتصادية غير المستغلة، إضافة إلى تسويق مخرجات المورد من منتجات لتعظيم الاستفادة منه، لافتًا إلى توفير فرص للاستثمار من خلال تقديم مشروعات صغيرة ممولة من خلال عمليات الاقتراض.



