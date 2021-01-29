الجزائر تستلم الشحنة الأولى من اللقاح الروسي المضاد لكورونا

حصلت الجزائر اليوم الجمعة، على الشحنة الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك 5" المضاد لفيروس كورونا تمهيدا للانطلاق في عملية التطعيم بدءا من غد السبت.

وحطت طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية التابعة للجيش الجزائري، مساء اليوم بمطار بوفاريك العسكري بالضاحية الجنوبية بالعاصمة الجزائرية محملة بالشحنة الأولى من اللقاح الروسي.

وكشف عمار بلحيمر، الناطق الرسمي للحكومة، في تصريح صحفي أن بلاده ستتحصل على الدفعة الأولى من اللقاح البريطاني "أوسترا-زونيكا" بعد غد الأحد، موضحا أن هذه الشحنة سيتم استلامهما بمطار "هواري بومدين" بالعاصمة الجزائرية.

كما أكد استلام شحنات أخرى من لقاحات من الهند والصين ودول أخرى، في الأيام القليلة القادمة.

وأكد بلحيمر، أن عملية التلقيح ستنطلق غدا السبت بمدينة البليدة، وستشمل في البداية الأشخاص المسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة وموظفي القطاع الصحي، على أن تشمل بداية من بعد غد الأحد، أفراد الأجهزة الأمنية والدفاع المدني، والسياسيين ومنتسبي قطاع الإعلام.

من جهة أخرى، سجلت وزارة الصحة اليوم الجمعة، 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجموع الإصابات إلى 106887.

وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كروونا في اللقاء الصحفي اليومي عن رصد 3 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 2884.

وأشار إلى تعافي 211 حالة جديدة ليرتفع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 73 ألفا و16. ينما يتواجد 40 مريضا في العناية المركزة.