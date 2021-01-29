إصابة 8 أشخاص إثر انفجار كابل كهربائي بمترو البحوث والحماية المدنية تخلي المكان

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أصيب 8 أشخاص بمحطة مترو البحوث إثر انفجار كابل كهربائي مما تسبب في تصاعد دخان كثيف داخل المحطة.

وانتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء وقوات قوات الدفاع المدني للمحطة للسيطرة علي الحريق ونقل المصابين للمستشفي.

وأغلقت الجهات الأمنية الطرق الرئيسة المؤدية لمحطة مترو البحوث، وتم تحويل سير السيارت إلي الطرق الداخلية بالمنطقة.

وقال مصدر أمني للشروق، إن الحريق وقع بغرفة المهمات التابعة لعمال النظافة بنهاية رصيف محطة البحوث اتجاه محطة الجيزة، ما تسبب فى تصاعد الأدخنة.

وأضاف المصدر أن الحريق أدي إلى حالة هرج داخل المحطة، مشيرا إلي أنه تم إيقاف الحركة بشكل كامل فى الإتجاهين بعد تصاعد الأدخنة داخل محطة قطارات البحوث بالخط الثانى "شبرا الخيمة - المنيب.