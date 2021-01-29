الحكومة البريطانية تسحب إعلانا بعد اتهامات بالتمييز على أساس الجنس

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سحبت الحكومة البريطانية ملصقا إعلانيا عن السلوك السليم خلال جائحة فيروس كورونا بعد مزاعم بالتمييز على أساس الجنس، وفقا لما ذكرته وكالة برس أسوسيشن البريطانية يوم الخميس.

وأظهرت الحملة التي حملت شعار "ابق في المنزل. انقذ الأرواح" نساء يؤدين مهاما منزلية مثل التنظيف ورعاية الأطفال داخل منازلهن. فيما ظهر الرجل الوحيد في الملصق مسترخيا على أريكة.

ونقلت برس أسوسيشن عن المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون قوله "لقد تم سحبه وإزالته من الحملة". وأضاف "سأوضح أنه لا يعكس وجهة نظر الحكومة بشأن المرأة ولهذا السبب قمنا بسحبه".