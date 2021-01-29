أعلن مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي اليوم الجمعة، استنادا إلى تقديراته الأولية، أن الناتج الاقتصادي الفرنسي تراجع بنسبة 3ر8 في المئة فى العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.



وفي عام 2019، نما الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 5ر1 فى المئة مقارنة بالعام السابق لذلك .



وقال وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير "فرنسا تعرضت لضربة اقتصادية غير مسبوقة".



ومع ذلك، ففي نهاية عام 2020 ، أظهرت البلاد أنها قادرة على التعافي الاقتصادي.



وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 17ر3 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.



وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 74 ألفا و601 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 226 ألفا و772 شخصا من من مرضى "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بكورونا.



وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 53 أسبوعا.