أماندا جورمان نجمة حفل تنصيب بايدن: أنا سلسلة الكُتَّاب السُمر مقاتلى الحرية

«التل الذى نتسلقه».. قصيدة الشاعرة السمراء الشابة أماندا جورمان التى ألقتها خلال حفل تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وسط استحسان كبير من الحاضرين، كما احتفى الأمريكيون عبر مواقع التواصل الاجتماعى بالشاعرة الصغيرة، فارتفع عدد متابعيها على حساب تويتر من عشرة آلاف إلى أكثر من مليون متابع جديد، وقد وجّهت «جورمان» الشكر لمتابعيها فى كل مكان، وقالت: «أنا سليلة الكُتّاب السُمر» وتابعت: «نحن ننحدر من نسل مقاتلى الحرية الذين تحرروا من الأغلال فى الماضى وقاموا بتغيير العالم». كما أشاد الكثيرون بإلقاء «جورمان» للقصيدة، بما فى ذلك «مشروع لينكولن» وهى لجنة عمل سياسية أمريكية أسسها الجمهوريين، والرئيس السابق باراك أوباما، الذى قال فى تغريدة عبر تويتر: «إن الشباب مثلها دليل على أن هناك دائما بصيصا من الأمل فى الغد الأفضل، إذا كنا فقط شجعان بما فيه الكفاية لرؤيته»، وعلّقت وزيرة الخارجية الأمريكية ومرشحة الرئاسة الديمقراطية السابقة هيلارى كلينتون قائلة: «ألم تكن قصيدة جورمان مذهلة ؟ لقد وعدت بترشيح نفسها للرئاسة فى عام 2036 وأنا لا أستطيع الانتظار».

وقد تصدّر الكتابان المرتقبان للشاعرة البالغة من العمر 22 عامًا رأس قائمة الكتب الأكثر مبيعًا على موقع «أمازون»، حسب تأكيد الجارديان البريطانية. ويضم الكتاب الأول مجموعات شعرية مُنتقاة لخريجى جامعة هارفارد، ويحمل نفس العنوان «التل الذى نتسلقه»، بينما يحمل الكتاب الثانى ــ الذى يستهدف فئة الشباب ــ عنوان «طرب التغيير.. نشيد للأطفال»، ومن المقرر أن يصدر كلا الكتابين فى شهر سبتمبر المقبل.

وشبّهت «جورمان» نفسها فى عشقها للقراءة بـ «دودة الكتب»، وقالت إنها كانت تخجل كثيرًا عند إلقائها الشعر فى الماضى، ولكنها تغلبت على عائق الكلام فى شبابها لتصبح أول حاصلة على جائزة الشباب الوطنية الأمريكية فى عام 2017، نقلًا عن صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وقد انضمت الآن إلى صفوف الشعراء الافتتاحيين مثل روبرت فروست ومايا أنجيلو، وحظيت بشرف أن تكون أصغر شاعرة فى تاريخ الولايات المتحدة تنظم شعرًا خلال احتفال انتقال السلطة الرئاسية.

ووفقًا لصحيفة «النيويورك تايمز»، قالت «جورمان» إنها كانت تكافح لكتابة القصيدة الافتتاحية، ولكن أحداث الهجوم التى وقعت يوم 6 يناير على الكابيتول الأمريكى، ألهمت خيالها حتى تكمل القصيدة، وصرّحت: «إن الجنسية الأمريكية هى إرثنا الحضارى الذى نفخر به، بالاضافة إلى مقدرتنا على مواجهة الماضى والتعلم منه وتصحيح أخطائه».