رفض البنك المركزي الكولومبي إجراء تحفيز إضافي لتعزيز تعافي اقتصادي ضعيف، بعد قفزة مفاجئة في معدل التضخم الشهر الماضي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن البنك المركزي أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى متدن يبلغ 75ر1 بالمئة، للشهر الرابع على التوالي اليوم الجمعة، تماشيا وتوقعات خبراء الاقتصاد.



وشهد القرار، وهو الأول في عهد المحافظ الجديد ليوناردو فيلار، انقساما، حيث صوت اثنان من أعضاء مجلس البنك السبعة لخفض الفائدة.



ويعرقل تعافي كولومبيا من أشد انكماش في التاريخ، قيود جديدة على التنقل في المدن الرئيسية بالبلاد، في خضم ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.



وتسجل البلاد حتى الآن أكثر من مليوني حالة إصابة بالمرض و50 ألف حالة وفاة، وهي الحصيلة الأكبر في أمريكا الجنوبية بعد البرازيل.