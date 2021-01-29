فيروس كورونا: التحقيق مع كريستيانو رونالدو بسبب عيد ميلاد صديقته

تحقق الشرطة الإيطالية مع كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، بعد رحلة يُعتقد أنه قام بها للاحتفال بعيد ميلاد صديقته رغم إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.



ويواجه النجم البرتغالي تهمة انتهاك قواعد مكافحة كوفيد-19 والسفر بين منطقتي بيدمونت وفالي داوستا.



وأظهرت لقطات، حُذفت بعد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز، التي احتفلت في ذلك اليوم بعيد ميلادها الـ 27، وهما على زلاجة جليد في منتجع جبلي للتزلج.



وتشهد إيطاليا مئات الوفيات وآلاف الإصابات يوميا بسبب تفشي فيروس كورونا.



وكانت البلاد قد تعرضت لضربة قاسية في المراحل الأولى من تفشي الوباء العام الماضي، وهي تعاني حاليا من أزمة سياسية بعد كفاح من أجل الحد من حالات الإصابة في الموجة الثانية.



وقالت شرطة مدينة فالي داوستا إنها تحقق مع رونالدو وصديقته بشأن رحلة محتملة إلى منتجع "كورمايور" للتزلج.



وبموجب القواعد المطبقة حاليا في إيطاليا، يُحظر السفر بين "مناطق محددة باللون البرتقالي"، وهي مناطق تشير إلى معدلات خطر معتدلة للإصابة بالفيروس، إلا لأسباب تتعلق بالعمل أو للسفر إلى منزل ثان.



وتحدثت تقارير في وسائل إعلام إيطالية عن سفر رونالدو وصديقته يوم الثلاثاء، وقضاء أمسية في فندق ومنتجع قبل العودة يوم الاربعاء إلى مدينة تورينو، حيث النادي الذي يلعب فيه.



وكانت رودريغيز، عارضة أزياء، قد نشرت في وقت لاحق صورة على صفحتها التي يتابعها 23 مليون شخص، ومعها رونالدو وهما يحتفلان في المنزل مع الأسرة.



وإذا ثبت انتهاك القواعد، فقد تفرض غرامة على كل منهما.



يأتي ذلك الجدل بعد أشهر من إصابة رونالدو بفيروس كورونا، وكان قد تعرض في ذلك الوقت لانتقادات من جانب فينشنزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، بسبب سفره إلى البرتغال للمشاركة في مباراة دولية قبل فترة وجيزة من إصابته.



ووصف سبادافورا اللاعب بأنه "متعجرف" و"عديم الاحترام" واتهمه بانتهاك بروتوكول كوفيد-19، بعد تركه فريقه من أجل السفر في ظل الإبلاغ عن وجود حالات إصابة. ونفى اللاعب ارتكاب أي مخالفة.





