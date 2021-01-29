يعود أيمن حفني صانع العاب نادي الزمالك لارتداء القميص الأبيض من جديد، بعد موافقة مجلس الإدارة على عودته بعقد لمدة 6 أشهر، تمهيدا لاعتزاله في نهاية الموسم.

حفني الذي تالق وصال وجال بقميص الزمالك يعود إلى صفوفه من جديد، حقق أرقاما مميزة والأهم بطولات أيضا، فقد فاز بالدوري مرة واحدة وكأس مصر 3 مرات بالإضافة إلى السوبر المصري مرة واحدة، والسوبر المصري السعودي، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وهي آخر بطولاته مع الزمالك.

لعب حفني مع الزمالك 135 مباراة، سجل خلالها 15 هدفا، وصنع 31 في إجمالي دقائق 7844 دقيقة لعب، وهي أطول فترة له مع فريق في مسيرته الاحترافية، حيث كانت البداية مع مصر المقاصة ثم لعب مع طلائع الجيش وأخيرا المقاولون العرب بعد الرحيل عن الزمالك لكن تم فسخ التعاقد بين الطرفين.

لم يحصل حفني طوال مسيرته على أي بطاقة حمراء، حيث حصل مع الزمالك على 14 بطاقة صفراء، منها ما استدعى غيابه للإيقاف في إحدى المباريات.