ننشر صورة المتهم الرئيسي المتسبب في واقعة حريق سوق التوفيقية

تنشر «الشروق»، صورة المتهم الرئيسي المتسبب في واقعة حريق سوق التوفيقية، صباح اليوم الجمعة.



وتحقق نيابة الأزبكية، مع المتهم الرئيسي والمتسبب في واقعة حريق مول إكسسوارات التوفيقية، وأمرت النيابة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.



كما استمعت نيابة الأزبكية لعدد من شهود العيان فى حريق سوق التوفيقية، وقال أصحاب الأكشاك المضررين أنهم فوجئوا صباح اليوم بتصاعد كثيف للألسنة اللهب من داخل أحد الأكشاك وحاولوا إطفاءها إلا أنهم فشلوا وبسرعة شديدة امتدت النيران وأحرقت أكثر من 14 كشكا ومول.

ووجهت النيابة تهمة الحريق العمد لعامل أشعل النيران في أحد الأكشاك؛ انتقاما من أبناء عمومته بسبب خلافات مالية، وأضافت المعاينة أن حجم الخسائر المبدئية تقدر بحوالي 20 مليون جنيه.

وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة الحماية المدينة بنشوب حريق داخل مول تجاري بمنطقة التوفيقية.

وفور انتقال قوات الأمن بقيادة اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، تبين اندلاع الحريق داخل مول خاص بقطع غيار سيارات عبارة عن دورين التهمت فيها النيران عددًا من المحلات التي تحتوي على قطع سيارات.

ودفعت قوت الحماية المدنية بسيارات نقل ولوادر لرفع آثار الحريق، فيما تمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها بباقى الأدوار.