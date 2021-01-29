مصرع وإصابة 3 أشخاص بينهم شرطي في حادث تصادم بالمنيا

لقى شخص مصرعه فيما أصيب اثنين آخرين في حادث تصادم على الطريق الزراعي مصر أسوان بالقرب من مركز ابوقرقاص.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد تلقيه إخطارا من غرفة عمليات النجدة بتصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي مصر اسوان، وبالانتقال تبين وقوع تصادم بين سيارة رقم 7843 ن ي ا " والسيارة رقم 9765 ن ل ق.

وأسفر الحادث عن مصرع شرطي وتبين من الانتقال أن ضابط شرطة تابع لمركز ملوي وكان قد استلم عمله حديثا، وإصابة شخصين آخرين وقد تم نقلهم إلى المستشفى العام بابوقرقاص تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيق.