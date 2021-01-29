 انتشال جثة طفل من ترعة بإيتاي البارود - بوابة الشروق
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انتشال جثة طفل من ترعة بإيتاي البارود

الطفل
الطفل
خميس البرعي
نشر في: الجمعة 29 يناير 2021 - 6:41 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يناير 2021 - 6:41 م
تمكنت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة طفل غريق، عثر عليها الأهالي بمدينة إيتاي البارود، اليوم الجمعة، علية بترعة قريتي "العتقا - الضهرية"، بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من الأهالي يفيد بوجود جثة غريق بترعة قريتي العتقا - الضهرية بدائرة مركز شرطة ايتاي البارود.

على الفور، انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى "زياد شرف محمد شرف" (9 سنوات)، وتم استخراج الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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