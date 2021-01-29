السعودية: تعديل موعد فتح المنافذ ورفع تعليق سفر المواطنين بشكل كامل إلى 17 مايو المقبل

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الإثنين 17 مايو 2021، بدلاً من 31 مارس 2021، مع استمرار وزارة الصحة في متابعة المستجدات المتعلقة بالموضوع.



وحسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء اليوم الجمعة، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأن هذا القرار جاء إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 8 يناير الجاري، بشأن الإعلان عن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين للمملكة والسماح بفتح المنافذ، وبناءً على ما أوضحه معالي وزير الصحة من أن الشركات المصنعة للقاح كورونا تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة.



ونظرًا إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصًا على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة.