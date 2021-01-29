البيئة: نبحث منح حوافز للقطاع الخاص من أجل الاستثمار في المشروعات الخضراء

قالت سماح صالح، مدير وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، إنه منذ صدور قانون البيئة رقم 4 لعام 1994، وكل المشروعات يتم تقييم الأثر البيئي الخاص بها.

وأضافت صالح، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الخميس، أن البعد الحالي تخطى تقييم الأثر البيئي، إذ تسعى الدولة إلى حساب استهلاك المشروعات من الموارد الطبيعية حتى إذا كانت غير ملوثة.

ولفتت إلى التزام الدولة بتقييم الأثر البيئي للمشروعات على أرض الواقع، مضيفة أن البعد الجديد سيطبق بشكل فعلي، من خلال التنفيذ أولًا على المشروعات الحكومية، وذلك عن طريق التعاون مع وزارة التخطيط والمسؤولة عن الرقابة على تطبيق الأبعاد البيئية.

وعن التطبيق على القطاع الخاص، أوضحت أنه يتم الدراسة الاستراتيجية للأثر البيئي للمشروع قبل الموافقة على تطبيقه فعليًا، مؤكدة أن وزارتي التخطيط والبيئة تبحثان عرض مشروع على وزارة المالية، لمنح حوافز لمن يتوجه من القطاع الخاص إلى الاستثمارات في المشروعات الخضراء.

وكانت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد أعلنت في بيان لها، أن الوزارة تعاونت مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإصدار معايير الاستدامة البيئية لدمجها في الخطة الاستثمارية للحكومة، بهدف الوصول إلى نسبة 50% من المشروعات الخضراء خلال ثلاث سنوات.