هل يمكن الكشف عن كورونا بإجراء تحليل براز؟ رئيس صحة النواب يجيب

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أبحاثًا معملية أشارت إلى إمكانية إجراء تحاليل «البراز» بدلًا من مسحة الـPCR، للكشف عن فيروس كورونا في الجهاز الهضمي.

وأضاف حاتم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الخميس، أن هناك تحليل جديد لكورونا يكشف عن الفيروس من خلال البروتين الخاص بكورونا.

وأكد سهولة هذا التحليل وسرعته، فضلًا عن دقته، إذ يتم إجراؤه من خلال نقطة دم فقط، منوهًا بأنه نتيجة التحليل تظهر بعد حوالي ربع ساعة.

وأوضح أن هذا التحليل أسرع وأقل سعرًا من تحاليل البراز، مضيفًا أنه حال ثبتت إيجابية هذا التحليل يتم إجراء مسحة الـpcr للشخص، للتأكد من إصابته.