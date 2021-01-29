الأمم المتحدة تدعم خطة مصر لتوزيع لقاحات كورونا

أكدت منظمة الأمم المتحدة دعمها لخطة مصر لتوزيع لقاحات (كورونا)، باعتبارها من بين الخطط الأكبر في البلدان العربية.



ونقل المركز الاعلامي للامم المتحدة بالقاهرة عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قوله إن الأمم المتحدة تواصل دعم الجهود الوطنية المصرية لمكافحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن خطة توزيع لقاحات كورونا في مصر – وهي من بين الأكبر بين الدول العربية – بدأت الأسبوع الجاري مع دعم فني من خبراء الأمم المتحدة.



وقال المتحدث باسم الأمين العام -خلال إحاطته الصحفية- إن الأمم المتحدة أجرت تقييما للمخاطر كجزء من متطلبات مرفق كوفاكس، المعني بإتاحة اللقاحات بشكل عادل.



وأضاف دوجاريك: "نعمل مع السلطات المصرية لإدماج المهاجرين واللاجئين في خطط توزيع اللقاحات. الأولوية تُمنح للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والفئات الضعيفة".



ويركز فريق الأمم المتحدة -بحسب المسؤول الأممي- على عمليات التنسيق وتدبير وتوزيع اللقاحات، وكذلك إدارة سلاسل الإمداد وإدارة نفايات الرعاية الصحية.



وأوضح المتحدث باسم الأمين العام أن فريق الأمم المتحدة يعمل كذلك مع الحكومة المصرية فيما يتصل باستراتيجيتها للتواصل وإدارة المجتمعات من أجل وقف انتشار الفيروس ومكافحة المعلومات المضللة من أجل إتاحة اللقاحات للجمهور على نطاق واسع.