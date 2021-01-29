لجنة: مكتب رئيسة الوزراء الدنماركية هو من ضغط لتشديد إجراءات كورونا

قال تقرير موجه إلى البرلمان الدنماركي اليوم الجمعة، إن قرار البلاد بإغلاق حدودها وإغلاق المدارس ومدارس رياض الأطفال في مارس 2020 للتصدي لجائحة كورونا صدر بضغط من مكتب رئيسة الوزراء وليس بتوصية من السلطات الصحية.

وخلصت لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء عينها البرلمان إلى هذه النتيجة في تقرير بشأن استجابة الدنمارك للجائحة في فصلي الشتاء والربيع عام 2020.

ولم تجد اللجنة مؤشرات على أن أي سلطات أوصت بإغلاق واسع النطاق في ذلك الوقت.

وبدا أن هذا يتعارض مع التصريحات التي أدلت بها رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن في مؤتمر صحفي في 11 مارس حول هذه الخطوات.

وقالت فريدريكسن في ذلك الوقت: "ولهذا، فإن توصية السلطات هي أن نغلق كل الأنشطة غير الضرورية في هذه المناطق لفترة من الوقت".

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