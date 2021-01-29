 النيابة العمومية التونسية: ظرف قصر قرطاج المشبوه لا يحتوي على أية مواد سامة - بوابة الشروق
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النيابة العمومية التونسية: ظرف قصر قرطاج المشبوه لا يحتوي على أية مواد سامة


نشر في: الجمعة 29 يناير 2021 - 8:35 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يناير 2021 - 8:35 م

تونس - أ ش أ

ذكرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، أنه بعد الاطلاع على التقرير الفني على الظرف المشبوه من قبل الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية، تبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.

وأوضحت النيابة- في بيان، أوردته وكالة (تونس إفريقيا) للأنباء- أنه تم إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية.

وأشارت إلى أنه جاء بتقرير الإدارة الفرعية أن رئاسة الجمهورية التونسية أحالت إليها بتاريخ 26 يناير ظرفا ممزقا وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه، مضيفة أن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لرئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.

وكان مصدر برئاسة الجمهورية التونسية قال، الأربعاء الماضي، إن ظرفا مشبوها وصل إلى القصر الرئاسي بقرطاج، مبينا أن الظرف كان خاليا من أية وثيقة، ويحتوي في المقابل على مادة مشبوهة.


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