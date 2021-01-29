 الجيش السنغالي يطلق عمليات جنوب البلاد لمواجهة جماعات مسلحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش السنغالي يطلق عمليات جنوب البلاد لمواجهة جماعات مسلحة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 يناير 2021 - 3:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 يناير 2021 - 3:37 ص

قال الجيش السنغالي إنه نفذ عمليات عسكرية في منطقة زيغينشور جنوب البلاد بهدف القضاء على جماعات مسلحة.

وأكدت رئاسة الأركان السنغالية، في بيان بثته الإذاعة الرسمية مساء الخميس، أن العمليات تهدف لتأمين السكان والحيلولة دون ارتكاب الجماعات المسلحة انتهاكات ضد السكان ، وبالتالي منعهم من ممارسة أنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية بحرية.

وأشار البيان إلى أن هذه العصابات المسلحة لا تتردد في الاعتداء على حياة المواطنين المسالمين"، مشيرا إلى اختطاف ثلاثة شبان من قرية نياديو في نوفمبر الماضي عثرت دورية عسكرية على رفات اثنين منهم.

وأوضح الجيش السنغالي عزمه على بسط نفوذه في جميع أنحاء التراب الوطني للدفاع عن وحدة أراضي السنغال وحماية السكان وممتلكاتهم ومحاربة الأنشطة غير المشروعة.

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