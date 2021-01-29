كلوب: أثبتنا من نحن أمام توتنهام

أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن سعادته بأداء فريقه أمام توتنهام، وذلك عقب فوز الريدز بثلاثية مقابل هدف، مساء الخميس، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السبيرز، ضمن مواجهات الأسبوع 20 من الدوري الإنجليزي.

عاد ليفربول لسكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما حقق فوزا ثمينا على توتنهام مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع 20 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:«أنا سعيد جدا بهذا الأداء، كانت مباراة جيدة كان هناك حدة كبيرة بالمواجهة».

وأضاف:«أهدافنا جاءت بالأوقات المناسبة في المباراة، وأثبتنا من نحن في تلك المباراة وخاصة في الشوط الثاني».

وواصل:«هجوميا أعتقد أننا تعاملنا بشكل جيد مع تشكيلتهم، وما رأيته الليلة هذا هو فريقنا».

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 37 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد توتنهام عند النقطة 33 بالمركز السادس.