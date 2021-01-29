 فيديو.. وزير المالية: نسابق الزمن لتوفير السلع بالتزامن مع الزيادة السكانية - بوابة الشروق
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فيديو.. وزير المالية: نسابق الزمن لتوفير السلع بالتزامن مع الزيادة السكانية

محمد معيط - ارشيفية
محمد معيط - ارشيفية

نشر في: الجمعة 29 يناير 2021 - 10:16 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يناير 2021 - 10:16 م
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، راهن على الشعب المصري في عملية الإصلاح الاقتصادي ونجح بقوة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن الإصلاح الاقتصادي كان قاسيًا ولم يكن يعرف أحد تداعياته، لكن الرئيس السيسي راهن على الشعب ونجح.

وذكر وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتحم ملف الإصلاح واتخذ القرار رغم صعوبته، مشيرًا إلى حل مشكلة التأمينات والمعاشات المستمرة من عام 2004.

وذكر أنه تم السيطرة على الأسعار خلال العامين الماضيين، متابعًا: «نسابق الزمن لتوفير السلع بالتوازي مع الزيادة السكانية».

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