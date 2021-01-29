تغيير في إدارة هيئة الإشراف المالي على شركة وايركارد للدفع الإلكتروني إثر فضيحة مالية

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(د ب أ)

شهدت هيئة الرقابة المالية على شركة وايركارد لخدمات الدفع الإلكتروني "بافين" تغييرا في إدارتها العليا بعد الفضيحة التي وقعت بالشركة على خلفية مخالفات مالية جسيمة.

وأعلنت وزارة المالية الألمانية اليوم الجمعة أن فيليكس هوفيلد رئيس شركة بافين سيتم إيقافه عن العمل في سياق إعادة تنظيم الرقابة المالية على الشركة.

وكانت الإدارة المالية ورئيسها تعرضا لضغوط شديدة إثر الفضيحة التي حدثت.

وقالت الوزارة إن الفضيحة كشفت أن هيئة الرقابة المالية على وايركارد بحاجة إلى إعادة تنظيم حتى تتمكن من أداء وظيفتها الإشرافية بشكل أكثر فاعلية.

وتم إجراء تحقيق حول إدارة بافين ستعلن نتائجه الأسبوع المقبل.

كانت الوزارة ورئيس الهيئة الاتحادية للرقابة المالية (بافين) ناقشا الوضع في اجتماع مشترك اليوم.

وتم الاتفاق بشكل توافقي على قرار يقضي بتغييرات تنظيمية إلى جانب ضرورة وجود بداية جديدة من حيث تشكيلة موظفي القمة في بافين.