ــ اهتم بفن البورتريه.. وجذبته كنوز الكتب القديمة.. وقدم 70 كتابا للمكتبة العربية



حكاياته الثرية كانت قريبة من البسطاء، لمفرداته البديعة، ولثقافته التى استمدها من حواديت قريته ثم مكتبه والده العامرة بصنوف الأدب والفكر، ممزوجة بيَقين راسخ من أن الكتابة من الذاكرة لا تعطى أدبًا على الإطلاق، وأن الكاتب الحقيقى هو من يعمل ويدخل فى تجارب وخبرات. بدأ الأديب الكبير خيرى شلبى، الذى تُحل هذه الأيام ذكرى ميلاده الـ83 مسيرته الإبداعية، وحفر خلالها اسمه ومكانته الفريدة فى قلوب الناس.



ولد «شيخ الحكاءين» فى 31 يناير 1938، بقرية «شماس عمير»، فيها تشكل وعيه وخطى خطواته الأولى نحو كتب الأدب والتراث والسير الشعبية فى مكتبة والده العامرة بصنوف الأدب والفكر، وهى المؤلفات التى أثرت وعيه ومنحته ثروة لغوية كبيرة جعلته يتميز على أقرأنه وأكسبته احترام مُعلمه الأستاذ حسن ريشة أول من شجعه على الكتابة.

شغف «شلبي» بالقراءة لم يخفت يومًا، التهم كل ما صادفه من كتب، وقال عنها: «كانت طوق النجاة الوحيد لى من التفكير فى الانتحار». بدأ محاولاته الأولى لكتابة المقال فى المرحلة الابتدائية وخلال المرحلة السنوية بمدرسة المعلمين بدأت محاولاته فى كتابة قصائد الشعر والأغنيات، وكانت جميع أشعاره مماثلة لأشعار السير الشعبية.

هوايته فى استكشاف كنوز الكتب وموهبته فى التنقيب على الوثائق القديمة قادته إلى العثور على عدد لا حصر له من الأعمال المسرحية والروائية النادرة وصل إلى أكثر من 200 عمل مطبوع خلال القرن التاسع عشر وأواسط القرن العشرين، منها مسرحية من تأليف الزعيم الوطنى مصطفى كامل بعنوان «فتح الأندلس»، ومسرحية «الراهب» للعلاَّمة الشيخ أمين الخولى.

خيرى شلبى هو مكتشف التحقيق الذى أجراه وكيل النيابة المثقف محمد نور مع الأديب طه حسين، إذ عثر عليه فى إحدى مكتبات درب الجماميز المتخصصة فى الكتب القديمة، ولم يكن كتابا بل كراسة محدودة الورق متهرئة ولكنها واضحة وعليها توقيع النائب العام محمد نور. وكان المعروف إعلاميا أن طه حسين قد استتيب لتنتهى القضية، وبظهور هذا القرار النيابى اتضحت القضية واتضح أن النائب العام حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة، وكانت أسئلة النائب العام وردود طه حسين عليها شيئا ممتعا وعظيما، كما أن المستوى الثقافى للنائب العام كان رفيعا، كل ذلك حفز خيرى شلبى، لتحقيق هذا القرار من الزاوية القانونية وإعادة رصد وقائع القضية وردود أفعالها اجتماعيا وأكاديميا وسياسيا وأدبيا ثم نتج عن ذلك واحد من أهم كتب خيرى شلبى وهو: كتاب (محاكمة طه حسين) الذى طبع لأول مرة عام 1969.

قدم كاتب المهمشين، خلال مسيرته الأدبية الثرية العديد من الروايات والقصص القصيرة وكتب النقد، وصلت إلى 70 كتابا، نذكر منها: «زهرة الخشخاش، صحراء المماليك، صهاريج اللؤلؤ، عدل المسامير، إسطاسية، أغنية للقمر الغائب، الأوباش، السنيورة، الوتد، بغلة العرش، ثلاثية الأمالى: أولنا ولد، وثانينا الكومى، وثالثنا الورق، وكالة عطية، فرعان من الصبار، صالح هيصة»، وغيرها من المؤلفات الصادرة عن دار الشروق، وترجمت إلى عدة لغات منها اللغة الروسية والصينية والإنجليزية والفرنسية والأوردية والعبرية والإيطالية.

يُعد خيرى شلبى من أوائل من كتبوا ما يسمى الآن بـ«الواقعية السحرية»، ففى أدبه الروائى تتشخص المادة وتتحول إلى كائنات حية تعيش وتخضع لتغيرات وتؤثر وتتأثر، وتتحدث الأطيار والأشجار والحيوانات والحشرات وكل ما يدب على الأرض، حيث يصل الواقع إلى مستوى الأسطورة، وتنزل الأسطورة إلى مستوى الواقع، ولكن القارئ يصدق ما يقرأ ويتفاعل معه، ففى روايته «السنيورة» و«بغلة العرش» يصل الواقع إلى تخوم الأسطورة، وتصل الأسطورة فى الثانية إلى التحقق الواقعى الصرف، أما روايته «الشطار»، فإنها غير مسبوقة وغير ملحوقة لسبب بسيط وهو أن الرواية من أولها إلى آخرها (خمسمائة صفحة) يرويها كلب، كلب يتعرف القارئ على شخصيته ويعايشه ويتابع رحلته الدرامية بشغف.

بجانب رصيده الكبير فى الأعمال الأدبية من روايات وقصص قصيرة وكتب نقدية ودراسات أدبية، ترك خيرى شلبى إرثًا سينمائيًا وتلفزيونيًا كبيرًا نذكر منه: مسلسلى «الوتد» و«الكومى»، بالإضافة إلى أفلام «سارق الفرح» للمخرج نادر جلال، و«الشطار» مع المخرج داود عبدالسيد، فضلًا عن أنه يُعد واحد من رواد النقد الإذاعى، وكان إسهامه مهما؛ لأنه التزم الأسلوب العلمى فى التحليل والنقد بعيدا عن القفشات الصحفية والدردشة، فكان يكتب عن البرنامج الإذاعى كما يكتب عن الكتاب والفيلم السينمائى والديوان الشعرى.

خيرى شلبى ابتدع فى الصحافة المصرية لونا من الكتابة الأدبية كان موجودا من قبل فى الصحافة العالمية، ولكنه أحياه وقدم فيه إسهاما كبيرا اشتهر به بين القراء، وهو فن البورتريه، حيث يرسم القلم صورة دقيقة لوجه من الوجوه تترسم ملامحه الخارجية والداخلية، إضافة إلى التكريس الفنى للنموذج المراد إبرازه، وقدم فى فن البورتريه مائتين وخمسين شخصية من نجوم مصر فى جميع المجالات الأدبية والفنية والسياسية والعلمية والرياضية، على امتداد ثلاثة أجيال، من جيل طه حسين إلى جيل الخمسينيات إلى جيل الستينيات.

وعلى الرغم من أن خيرى شلبى، هو صاحب مقولة: «نفيت نفسى من الجوائز ففى الغالب يفوز بالسباق غير الفرسان»، إلى أنه كان صاحب الحظ الأوفر فى الجوائز بين كُتاب جيله، إذ فاز بجائزة الدولة التشجيعية فى الآداب عام 1981، وهو العام ذاته الذى حصل فيه على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. كما فاز بجائزة نجيب محفوظ عن روايته «وكالة عطية» عام 2003، كما حصل عن روايته «صهاريج اللؤلؤ» على جائزة أفضل كتاب عربى من معرض القاهرة للكتاب 2002. وفاز بجائزة الدولة التقديرية عام 2005.