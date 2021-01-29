قال مرقس عادل، مخرج فيلم «في عز الضهر»، إن الفيلم مصري من الدرجة الأولى، لكنه يأخذ الصبغة العالمية بوجود النجم مينا مسعود، منوهًا بأنه سيتم ترجمة العمل إلى لغات أجنبية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الخميس، أن الفيلم سيُصور في أكثر من دولة أوروبية بجانب مصر، موضحًا أن الفيلم يعالج أزمة الهوية بأشكالها المختلفة، خصوصًا في ظل الانفتاح على الثقافات الأخرى.

ولفت إلى خضوع مينا مسعود لورش لغة عربية، من أجل تصحيح اللهجة المصرية لديه، مضيفًا أن شخصية النجم في الفيلم تشبهه في الحقيقة.

وأفاد بأنه عند التواصل مع مينا مسعود لطلب تواجده في الفيلم، أبدى رغبته الشديدة في عمل فيلم مصري، معقبًا: «مينا بيقول اتربيت في كندا، لكن بحب عادل إمام ويسرا ورشدي أباظا وعبدالحليم ونفسي أكون زيهم».

ونوه بأنه تم عرض العديد من الأعمال على النجم العالمي، لكنه في النهاية اختار فيلم «في عز الضهر»، وتم بعدها التواصل مع مدير أعماله في مصر، ذاكرًا أن العمل سيشهد تواجد العديد من ضيوف الشرف.

يُذكر أن فيلم «في عز الظهر» من بطولة مينا مسعود، وهنا الزاهد، ومحمود حجازي، ومحمد عز، ومحمد علي رزق، وميرنا نور الدين، ومن تأليف كريم سرور، واخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث الفيلم حول رئيس عصابة دولية ويجسده مينا مسعود، وترتكب الكثير من الجرائم حول العالم بالتزامن مع دخوله في قصة حب مع ميرنا نور الدين.