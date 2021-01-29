توقفت حركة الصيد ببوغاز رشيد والملاحة البحرية بميناء إدكو والمعدية، كإجراء احترازي، نظرًا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية في البحر الأبيض المتوسط، لليوم الثاني، تزامنًا مع موجة الطقس السييء التي تتعرض لها البلاد في الوقت الحالي.

من جانبه، أعلن هشام آمنة محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات واستنفار جميع الجهود والتنسيق بين الجهات كل في موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة نظر للتوقعات بتعرض البلاد لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية مع اتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة.